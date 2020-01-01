«Мастер и Маргарита». Бал

Дата и место
19 апреля
воскресенье
|17:00
Театр Николая Захарова
О событии
Зрители здесь — гости на Балу у Воланда!…Мизансцены, как и гости, будут плавно перемещаться из одного зала в другой. Зрители окажутся внутри спектакля и станут одновременно, и непосредственными участниками действия, и естественными декорациями спектакля.
Невероятные пластические этюды, в хореографии Ильи Чепелева и мощный рок-экстрим вокал Юлии Галдикайте, будут сопровождать главный акт мистической постановки — Бал Воланда.
Будет горячо!.. Приходи!