Дата и место
«Просто Бэби или Любовь по-французки»2026-07-13T19:00:00.000+02:00
Всё смешалось в доме Фонтанж! Почтенный бизнесмен Эдмонд Фонтаж желает выдать дочь за делового партнёра, но Кристиана уже давно влюблена в отцовского секретаря — доброго и порядочного, но небогатого Огюстена. Голова отца семейства идёт кругом, а тут в доме Фонтаж возникает информация, что у Эдмонта есть внук. Проблемы отцов и детей становятся совсем запутанными, когда у отпрысков появляются… собственные дети! По-французски лёгкая и остроумная комедия «Любовь по-французски» — это извечная история о той неразберихе, которая происходит в каждом семействе, когда родители обнаруживают, что послушные малыши внезапно повзрослели… Поход на этот спектакль станет отличным подарком для всех истинных любителей театра. Звёздный актёрский состав блистательно справляются со всеми перипетиями лихо закрученного сюжета. Замечательная музыка, песни, танцы, искромётные шутки и масса нелепых комических ситуаций, в которые попадают герои, — всё это не оставит зрителя равнодушным и запомнится надолго! В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.