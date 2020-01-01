Музыкальная сборная России. Симфонический концерт. Русская музыка на Балтике

Дата и место
18 апреля
суббота
|18:00
Музыкальная сборная России. Симфонический концерт. Русская музыка на Балтике2026-04-18T18:00:00.000+02:00
Исполнители: Оркестр Калининградской областной филармонии имени Е.Ф.Светланова, художественный руководитель и главный дирижёр — лауреат международных конкурсов Елена Толкачёва.
Солисты Санкт-Петербургского Дома музыки, лауреаты международных конкурсов, лауреат XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского Василий Степанов (виолончель), Елизавета Ключерёва (фортепиано).
Художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки — народный артист России, профессор Сергей Ролдугин.
В программе:
I отделение
- М. Мусоргский — Увертюра к опере «Хованщина» («Рассвет на Москва-реке»)
- П. И. Чайковский — Ноктюрн из 6 пьес для фортепиано op.19 №4
- (переложение для виолончели с оркестром автора)
- П.И. Чайковский — Pezzo Capriccioso для виолончели с оркестром op.62
- С. Рахманинов — Вокализ ор. 34 №14
- С. Рахманинов – А. Орловецкий
- Восточный танец для виолончели и фортепиано op.2 №2 (5’)
- (переложение для виолончели с оркестром)
- А. Глазунов — «Песнь менестреля» для виолончели с оркестром (1900) (6»)
- Солист – лауреат XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского Василий Степанов (виолончель)
II отделение: П. Чайковский — Концерт №1 для фортепиано с оркестром си-бемоль минор op.23 Allegro non troppo e molto maestoso. Allegro con spirito – Andantino semplice. Prestissimo –Allegro con fuoco.
Солистка – лауреат международных конкурсов Елизавета Ключерёва (фортепиано).
Ведущая — Н. Анисимова.