Музыкальная сборная России. Симфонический концерт. Русская музыка на Балтике

18 апреля
суббота
18:00
Филармония

Исполнители: Оркестр Калининградской областной филармонии имени Е.Ф.Светланова, художественный руководитель и главный дирижёр — лауреат международных конкурсов Елена Толкачёва. 

Солисты Санкт-Петербургского Дома музыки, лауреаты международных конкурсов, лауреат XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского Василий Степанов (виолончель), Елизавета Ключерёва (фортепиано). 

Художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки — народный артист России, профессор Сергей Ролдугин. 

В программе:

I отделение

  • М. Мусоргский  — Увертюра к опере «Хованщина» («Рассвет на Москва-реке») 
  • П. И. Чайковский — Ноктюрн из 6 пьес для фортепиано op.19 №4
  • (переложение для виолончели с оркестром автора) 
  • П.И. Чайковский  — Pezzo Capriccioso для виолончели с оркестром op.62
  • С. Рахманинов — Вокализ ор. 34 №14 
  • С. Рахманинов – А. Орловецкий 
  • Восточный танец для виолончели и фортепиано op.2 №2 (5’)
  • (переложение для виолончели с оркестром) 
  • А. Глазунов — «Песнь менестреля» для виолончели с оркестром (1900) (6») 
  • Солист – лауреат XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского Василий Степанов (виолончель)

II отделение: П. Чайковский — Концерт №1 для фортепиано с оркестром си-бемоль минор op.23 Allegro non troppo e molto maestoso. Allegro con spirito – Andantino semplice. Prestissimo –Allegro con fuoco. 

Солистка – лауреат международных конкурсов Елизавета Ключерёва (фортепиано). 

Ведущая — Н. Анисимова. 