Дата и место
|
16 апреля
четверг
|19:00
|
«Истинный итальянский гений — Пуччини»
О событии
Исполнители: Сергей Сельдяков (бас), солисты филармонии: лауреаты Премии Калининградской области «Признание» Виктория Бобкова (меццо-сопрано), Александр Дудницкий (баритон), лауреаты международных конкурсов Динара Сарсекеева (сопрано), Ксения Азарнина (сопрано), Александр Иванников (тенор), инструментальный ансамбль — лауреаты международных конкурсов Елена Диброва (скрипка), Людмила Пудовикова (рояль); Людмила Ясюченя (контрабас), Ирина Урушадзе (флейта).
В программе: фрагменты из опер Дж. Пуччини, Дж. Верди.
Ведущая — Н. Анисимова.
Руководитель программы — лауреат международных конкурсов Людмила Пудовикова.