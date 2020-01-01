Концерт хоровой музыки «О России петь»

6+
Дата и место

15 апреля
среда
19:00
Филармония

О событии

Международный фестиваль «Русская музыка на Балтике»

Одним из концертов фестиваля «Русская музыка на Балтике» станет выступление двух хоровых коллективов «Контраст» и «Артефакт» (Москва) студентов Московского городского педагогического университета.

В творческой биографии ансамблей — выступления на международных и российских площадках, фестивалях и конкурсах, высокие награды от международных хоровых ассоциаций. Богатство своего репертуара, в котором — обширный пласт духовной, русской, зарубежной и народной музыки, хоры по очереди продемонстрируют а капелла и в сопровождении органа Калининградской филармонии. В финале концерта в зале с уникальной акустикой два хора выйдут на сцену вместе.

Исполнители: хоровые коллективы Московского городского педагогического университета — лауреаты международных конкурсов: хоровой коллектив «Контраст» под руководством профессора Ольги Грибковой и хоровой ансамбль «Артефакт» под руководством доцента Ольги Ушаковой. Концертмейстер —  лауреат международных конкурсов, доцент Галина Князева. Лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган). 

В программе:

  • А. Гречанинов  — Missa Festiva («Праздничная месса»)
  • П.И. Чайковский — «Природа и любовь»
  • В. Гаврилин, сл. А. Шульгиной  — «Город спит»
  • Я. Френкель, л. И. Гофф  — «Русское поле»
  • Антон Висков  — «Господи, Боже наш»
  • Г. Свиридов, ст. С. Есенина  — «О, Родина»
  • Антон Висков, сл. И. Северянин  — «О России петь»
  • А. Гилев — «Отче наш»
  • А. Гилев   — «Christe eleison» («Христос, помилуй»)
  • А. Гилев  «Аллилуйя»
  • А. Гилев, ст. П. Каликина  — «Страна-сторона»
  • А. Гилев  — «Слава России». 