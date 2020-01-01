Концерт хоровой музыки «О России петь»2026-04-15T19:00:00.000+02:00
Международный фестиваль «Русская музыка на Балтике»
Одним из концертов фестиваля «Русская музыка на Балтике» станет выступление двух хоровых коллективов «Контраст» и «Артефакт» (Москва) студентов Московского городского педагогического университета.
В творческой биографии ансамблей — выступления на международных и российских площадках, фестивалях и конкурсах, высокие награды от международных хоровых ассоциаций. Богатство своего репертуара, в котором — обширный пласт духовной, русской, зарубежной и народной музыки, хоры по очереди продемонстрируют а капелла и в сопровождении органа Калининградской филармонии. В финале концерта в зале с уникальной акустикой два хора выйдут на сцену вместе.
Исполнители: хоровые коллективы Московского городского педагогического университета — лауреаты международных конкурсов: хоровой коллектив «Контраст» под руководством профессора Ольги Грибковой и хоровой ансамбль «Артефакт» под руководством доцента Ольги Ушаковой. Концертмейстер — лауреат международных конкурсов, доцент Галина Князева. Лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган).
В программе:
- А. Гречанинов — Missa Festiva («Праздничная месса»)
- П.И. Чайковский — «Природа и любовь»
- В. Гаврилин, сл. А. Шульгиной — «Город спит»
- Я. Френкель, л. И. Гофф — «Русское поле»
- Антон Висков — «Господи, Боже наш»
- Г. Свиридов, ст. С. Есенина — «О, Родина»
- Антон Висков, сл. И. Северянин — «О России петь»
- А. Гилев — «Отче наш»
- А. Гилев — «Christe eleison» («Христос, помилуй»)
- А. Гилев «Аллилуйя»
- А. Гилев, ст. П. Каликина — «Страна-сторона»
- А. Гилев — «Слава России».