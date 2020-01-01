Органный концерт «Гимн Солнцу и звёздам»
О событии
Органные концерты всегда пользовались огромной популярностью у калининградской публики. Музыка гениальных композиторов вот уже 40 лет царит в филармонии, неизменно восхищая своей яркостью и неповторимостью звучания. Только орган способен звучать словно симфонический оркестр в транскрипциях листовских поэм, сливаться в звучный хор в обработках хоровой музыки, и даже виртуозная фортепианная фактура слышна на этом инструменте удивительно хорошо.В преддверии Дня космонавтики что может быть уместнее в филармонии, как не вечер, посвященный космической тематике? Эта авторская программа лауреата международных конкурсов Марии Гаврилюк, где каждое произведение уносит в мир космической реальности, рассказывает о звездах, планетах и невероятном мире далеких галактик. В исполнении величественного органа музыка гениальных романтиков нескольких столетий: Баха, Титлуза, Вьерна, Далье, Циммера всегда завораживает своей непостижимой красотой.
Исполнитель: лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган).
В программе: И. С. Бах — Токката и фуга ре минорЖ. Титлуз — «Ave maris stella» (Радуйся, морская звезда«) Л. Вьерн — «Etoile du Soir» («Вечерняя звезда»), «Hymne ou Soleil» (Гимн Солнцу«) из цикла «24 фантастические пьесы для органа»А. Далье — «Stella matutina» («Утренняя звезда»), «Pulchra ut luna» («Прекрасна, как луна»), «Electa ut sol» («Яркая, как солнце») Х. Циммер – саундтрек к фильму «Интерстеллар».
Ведущая — Н.Анисимова.