Дата и место
Концерт-открытие конкурса, посвященного 120-летию Д.Д. Шостаковича
Исполнители: Концертный духовой оркестр Калининградской филармонии (художественный руководитель и главный дирижёр — заслуженный артист РФ Эдуард Гантовский, дирижёры — народный артист РФ Виктор Бобков, Роман Иванов), солисты — члены жюри конкурса, солист Белорусской государственной филармонии, народный артист Беларуси, лауреат Государственной премии Республики Беларусь Игорь Оловников (орган — рояль, Республика Беларусь), заслуженный артист РФ, председатель предметно – цикловой комиссии «Фортепиано» ГБПОУ КОМК им. С.В. Рахманинова, победитель ежегодной премии Президента РФ для педагогов – музыкантов Владимир Слободян (фортепиано)., доцент кафедры концертмейстерского мастерства Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, лауреат международных конкурсов Светлана Коннова (фортепиано).
В программе: русская музыка, музыка Д.Д.Шостаковича в транскрипции И.В.Оловникова, Песни — прелюдии В.В.Оловникова, Д.Шостакович — Фортепианное трио № 2 ми-минор, соч. 67 (исполнители Владимир Слободян – фортепиано, Ирина Данченко – виолончель, Ольга Барахова – скрипка), «Вступление», «Романс», «Народный праздник» из сюиты из музыки к кинофильму «Овод» для оркестра, Фрагменты оперетты «Москва — Черемушки», Танец Ломового извозчика из балета «Болт».