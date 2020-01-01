Дата и место
10 апреля
пятница
|19:00
«Бах и музыка кино»
О событии
Исполнитель: лауреат международных конкурсов Анна Юсупова (орган)
В программе:
- Иоганн Себастьян Бах — Прелюдия и фуга ля минор, BWV 543, Хоральные прелюдии
- Николаус Брунс — Прелюдия Соль мажор
- Феликс Мендельсон-Батольди — Соната N 6, op. 65: Chorale and Variations: Andante sostenuto; Allegro molto; Fugue: Sostenuto e legato; Andante.
- Клаус Бадельт/Ханс Циммер — Музыка из к/ф «Пираты Карибского моря»
- Джон Уильямс — музыка из к/ф «Список Шиндлера»
- Белье Гастон — Токката
Ведущая — Н. Анисимова.