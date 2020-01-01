«Бах и музыка кино»

6+
10 апреля
пятница
19:00
Филармония

Исполнитель: лауреат международных конкурсов Анна Юсупова (орган)

В программе:

  • Иоганн Себастьян Бах — Прелюдия и фуга ля минор, BWV 543, Хоральные прелюдии 
  • Николаус Брунс — Прелюдия Соль мажор 
  • Феликс Мендельсон-Батольди — Соната N 6, op. 65: Chorale and Variations: Andante sostenuto; Allegro molto; Fugue: Sostenuto e legato; Andante.
  • Клаус Бадельт/Ханс Циммер — Музыка из к/ф «Пираты Карибского моря»
  • Джон Уильямс — музыка из к/ф «Список  Шиндлера»
  • Белье Гастон — Токката

Ведущая —   Н. Анисимова. 