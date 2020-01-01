Дата и место
9 апреля
четверг
|19:00
Калининградский регтайм
О событии
Музыка о любви, море, нашем городе, красоте природы.
В программе: стихи А.Вознесенского, музыка Р. Паулса, А.Пахмутовой, калининградских авторов.
Исполнители: солисты — лауреаты Премии Калининградской области «Признание» Виктория Бобкова, Александр Дудницкий, лауреаты международных конкурсов Динара Сарсекеева, Ксения Азарнина, Александр Иванников, Мария Гаврилюк (орган), инструментальный ансамбль — лауреаты международных конкурсов Елена Диброва (скрипка), Людмила Пудовикова (рояль); Людмила Ясюченя (контрабас), Сурен Погосян (саксофон), Ирина Урушадзе (флейта), Александр Добролюбов (ударные), Александр Тарасюк (гитара).
Ведущий — М.Кузнецов.
Руководитель программы — лауреат международных конкурсов Людмила Пудовикова.