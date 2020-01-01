Е.Князев, Д.Юровский.Госоркестр России. Лебединое озеро Русская музыка на Балтике

Е.Князев, Д.Юровский.Госоркестр России. Лебединое озеро Русская музыка на Балтике2026-04-07T19:00:00.000+02:00
Музыка П.И. Чайковского, фрагменты эпической поэмы «Песнь о Нибелунгах», старинных легенд, народных немецких сказок. Международный фестиваль «Русская музыка на Балтике». К 150 -летию премьеры балета П. И. Чайковского «Лебединое озеро».
Исполнители: Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова (художественный руководитель — Филипп Чижевский), дирижёр Дмитрий Юровский, народный артист России Евгений Князев (художественное слово).
Под великую музыку Петра Ильича Чайковского актёр театра и кино Евгений Князев прочтёт отрывки из старинных легенд, ведь именно под впечатлением от этих произведений было создано либретто для знаменитого балета «Лебединое озеро».
В основу литературно-музыкальной композиции «Лебединое озеро» Наталия Макуни, Анастасия Юсупова и Дмитрий Юровский положили музыку балета «Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского (1876), эпическую поэму «Песнь о Нибелунгах» (XII-XIII века), тексты из сборника «Народные сказки немцев» Иоганна Карла Августа Музеуса (1782-1786) и сказку «Холодное сердце» Вильгельма Гауфа (1827).
В этом сплаве музыки и слова знакомые нам образы Хагена, Ротбарта, Петера Мунка, Стеклянного человечка, Рюбецаля, Одетты и Одиллии глубоко переосмысляются и обретают новую жизнь — жизнь, наполненную страданиями и озарениями. Волнующую повесть о последней любви Ротбарта, «истинной любви, что не подвластна даже волшебству», представят артист театра и кино Евгений Князев и Госоркестр России имени Е. Ф. Светланова под управлением Дмитрия Юровского.
В программе: Музыкально-литературная композиция «Лебединое озеро» по мотивам средневековых легенд на музыку П. И. Чайковского.
Сценарий Наталии Макуни и Анастасии Юсуповой.
Концерт в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».