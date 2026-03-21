Вечер-размышление «Зеркало души: поэзия как отражение мира»

Дата и место

21 марта
суббота
18:30
Научная библиотека

О событии

Ежегодно 21 марта отмечается Всемирный день поэзии. В этот день научная библиотека приглашает калининградских любителей литературы на поэтический вечер-размышление «Зеркало души: поэзия как отражение мира». Зрителей ждёт встреча с участниками объединений «Просто поэты» и «Поэты 39», знакомство с современной поэзией, декламация авторских и классических произведений.

Концепция вечера призвана поразмышлять о сути поэзии как проявлении внутреннего мира человека, его переживаний, эмоций и поиска себя, с одной стороны. И о поэзии как отражении мира и времени, в котором мы живём и стремимся познать — с другой. Прозвучат авторские и классические стихи на темы любви и одиночества, внутренней гармонии и борьбы чувств, строки, вдохновлённые природой и посвящения городу, поэзия мысли и смыслов.

Музыкальные гости вечера — Сергей Веретенов, Milto Seran, Эдуард Стерников и Виталий Ожогин.

Пусть эта встреча напомнит нам, что мы все, хоть такие разные, в то же время очень похожи, лучше понимаем друг друга и становимся единым целым, когда прикасаемся к высокому поэтическому слову.

Вход свободный.

Время проведения: 21 марта 2026 г. в 18:30

Место проведения: читальный зал, 2 этаж

Карамельный праздник, вечер поэзии и встреча с психологом: куда бесплатно сходить в выходные в Калининградской области

Карамельный праздник, вечер поэзии и встреча с психологом: куда бесплатно сходить в выходные в Калининградской области

Читать