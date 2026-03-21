Дата и место
|
21 марта
суббота
|18:30
|
Вечер-размышление «Зеркало души: поэзия как отражение мира»
О событии
Ежегодно 21 марта отмечается Всемирный день поэзии. В этот день научная библиотека приглашает калининградских любителей литературы на поэтический вечер-размышление «Зеркало души: поэзия как отражение мира». Зрителей ждёт встреча с участниками объединений «Просто поэты» и «Поэты 39», знакомство с современной поэзией, декламация авторских и классических произведений.
Концепция вечера призвана поразмышлять о сути поэзии как проявлении внутреннего мира человека, его переживаний, эмоций и поиска себя, с одной стороны. И о поэзии как отражении мира и времени, в котором мы живём и стремимся познать — с другой. Прозвучат авторские и классические стихи на темы любви и одиночества, внутренней гармонии и борьбы чувств, строки, вдохновлённые природой и посвящения городу, поэзия мысли и смыслов.
Музыкальные гости вечера — Сергей Веретенов, Milto Seran, Эдуард Стерников и Виталий Ожогин.
Пусть эта встреча напомнит нам, что мы все, хоть такие разные, в то же время очень похожи, лучше понимаем друг друга и становимся единым целым, когда прикасаемся к высокому поэтическому слову.
Вход свободный.
Время проведения: 21 марта 2026 г. в 18:30
Место проведения: читальный зал, 2 этаж