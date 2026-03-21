|
|
Открытие выставки «Контекст глубины. Подлинная философия в фото»2026-03-21T16:00:00.000+02:00
О событии
Авторами необычного арт-проекта стали фотографы Илья Левашов, Андрей Башлинов и Аля Абакумова, профессионалы, которые занимаются фотографией более 10 лет. Для них фотосъёмка — это и работа, и дело жизни, и творчество, которое приносит удовольствие. Лучшими произведения из своей фотоколлекции мастера поделятся с нами.
В экспозиции — фотографии разных жанров, запечатлевшие разные города и страны, в том числе и фото родной Калининградской области. Особенность выставки в том, что авторы хотят показать то, что скрыто за визуальными образами и ответить на вопрос, как фотоискусство связано с философскими и психологическими концепциями и представлениями.
Вы сможете попробовать себя в роли интерпретаторов! Вернисаж пройдёт в интерактивном формате, авторы приглашают зрителей поразмышлять над символами, запечатленными на фото, сначала самостоятельно и придумать своё название работы. И только затем узнать, какое имя дали сами фотографы. Сверить свой взгляд и пофилософствовать вы сможете во время лекции-беседы, где каждый желающий поделится своими размышлениями. Куратор и участник выставки, философ Илья Левашов, со своей стороны, проведёт экскурс в те глубинные идеи, которые заложены в представленных произведениях.
В программе вечера: выступление дуэта инструментальной музыки «Teikikai», ответы на вопросы публики, материализация идей и раздача смыслов.
Вход свободный.
Место проведения: лекционный зал библиотеки, 4 этаж