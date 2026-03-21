Дата и место
21 марта
суббота
|15:00
Творческий вечер Вадима Новожилова
О событии
21 марта в «Чеховке» пройдёт творческий вечер поэта и музыканта, члена Союза писателей РФ Вадима Новожилова при участии актрисы, члена Союза театральных деятелей РФ Татьяны Слещенковой.
Гости послушают стихи и песни о жизни без прикрас: о дорогах и судьбах, о любви и одиночестве, о вере и надежде. Искренний разговор, в котором каждый может узнать себя.
- Начало: 15.00.
- Вход свободный.
- Программа рассчитана на посетителей старше 12 лет.
- Тел. 46-36-35.