Творческий вечер Вадима Новожилова

Отдохнуть компанией Бесплатно Культурный отдых
12+

Дата и место

21 марта
суббота
15:00
Библиотека им. А. П. Чехова

О событии

21 марта в «Чеховке» пройдёт творческий вечер поэта и музыканта, члена Союза писателей РФ Вадима Новожилова при участии актрисы, члена Союза театральных деятелей РФ Татьяны Слещенковой.

Гости послушают стихи и песни о жизни без прикрас: о дорогах и судьбах, о любви и одиночестве, о вере и надежде. Искренний разговор, в котором каждый может узнать себя.

  • Начало: 15.00.
  • Вход свободный.
  • Программа рассчитана на посетителей старше 12 лет.
  • Тел. 46-36-35.

Карамельный праздник, вечер поэзии и встреча с психологом: куда бесплатно сходить в выходные в Калининградской области

