Творческий вечер Галины Димитровой

Дата и место
|Событие прошло 20 марта 2026 г., 18:00 / Библиотека им. А. П. Чехова
О событии
20 марта в Центральной городской библиотеке им. А. П. Чехова состоится творческий вечер писателя, редактора и корректора профессиональных библиотечных изданий, члена Союза писателей России Галины Димитровой.
Галина Викторовна расскажет о своем творчестве и индивидуальной писательской манере рассказчика, поделится опытом написания рассказов.
В программе: воспоминания коллег о литературной деятельности Галины Викторовны и о работе в библиотечной отрасли; рассказ писателя о своей жизни, творческом пути, истоках вдохновения; представление книг «Просто жизнь: сборник рассказов» и «Необратимый процесс»; чтение отрывков из произведений автора.
Песни, посвящённые Галине Димитровой, прозвучат в исполнении поэта, музыканта, автора-исполнителя Михаила Герасименко.
Также перед гостями выступят: ученики детской музыкальной школы им. Дмитрия Шостаковича, лауреаты международных и всероссийских конкурсов эстрадного исполнительства Виктория Чередникова и Георгий Мириманян (руководитель — преподаватель детской музыкальной школы им. Д. Шостаковича, руководитель детского театра песни «Поющие горошины — Голоса Балтики», заслуженный работник культуры России Ольга Мезенцева.