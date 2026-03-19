Творческий вечер Галины Димитровой

12+

Событие прошло 20 марта 2026 г., 18:00 / Библиотека им. А. П. Чехова

20 марта в Центральной городской библиотеке им. А. П. Чехова состоится творческий вечер писателя, редактора и корректора профессиональных библиотечных изданий, члена Союза писателей России Галины Димитровой.

Галина Викторовна расскажет о своем творчестве и индивидуальной писательской манере рассказчика, поделится опытом написания рассказов.

В программе: воспоминания коллег о литературной деятельности Галины Викторовны и о работе в библиотечной отрасли; рассказ писателя о своей жизни, творческом пути, истоках вдохновения; представление книг «Просто жизнь: сборник рассказов» и «Необратимый процесс»; чтение отрывков из произведений автора.

Песни, посвящённые Галине Димитровой, прозвучат в исполнении поэта, музыканта, автора-исполнителя Михаила Герасименко.

Также перед гостями выступят: ученики детской музыкальной школы им. Дмитрия Шостаковича, лауреаты международных и всероссийских конкурсов эстрадного исполнительства Виктория Чередникова и Георгий Мириманян (руководитель — преподаватель детской музыкальной школы им. Д. Шостаковича, руководитель детского театра песни «Поющие горошины — Голоса Балтики», заслуженный работник культуры России Ольга Мезенцева.

Карамельный праздник, вечер поэзии и встреча с психологом: куда бесплатно сходить в выходные в Калининградской области

