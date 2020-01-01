Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова

12+
6 апреля
понедельник
19:00
Филармония

Международный фестиваль «Русская музыка на Балтике». Открытие фестиваля. Концерт к 90-летнему юбилею оркестра. 

6 апреля стартует масштабный Международный фестиваль «Русская музыка на Балтике», который в этом году посвящен 80-летию образования Калининградской области.

Фестиваль откроет легендарный Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова. За дирижёрским пультом — Дмитрий Юровский, солист — пианист, лауреат международных конкурсов Константин Емельянов, которого называют «тихой суперзвездой».  Зрителей ожидает грандиозное зрелище — на одной сцене разместятся около 90 музыкантов. 

В программе — одно из самых сложных и известных произведений фортепианного репертуара: Третий концерт и «Симфонические танцы» Сергея Рахманинова. 

Исполнители: Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова (художественный руководитель — Филипп Чижевский), дирижёр Дмитрий Юровский, солист  — лауреат международных конкурсов, обладатель III премии Международного конкурса имени П. И. Чайковского Константин Емельянов (фортепиано). 

В программе: 

  • С. Рахманинов – Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, соч. 30
  • С. Рахманинов – «Симфонические танцы», соч. 45

Концерт в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Фестиваль проводится при поддержке Министерства по культуре и туризму Калининградской области. Партнёр филармонии — Культурный фонд «Русская музыка на Балтике». 