Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова
Международный фестиваль «Русская музыка на Балтике». Открытие фестиваля. Концерт к 90-летнему юбилею оркестра.
6 апреля стартует масштабный Международный фестиваль «Русская музыка на Балтике», который в этом году посвящен 80-летию образования Калининградской области.
Фестиваль откроет легендарный Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова. За дирижёрским пультом — Дмитрий Юровский, солист — пианист, лауреат международных конкурсов Константин Емельянов, которого называют «тихой суперзвездой». Зрителей ожидает грандиозное зрелище — на одной сцене разместятся около 90 музыкантов.
В программе — одно из самых сложных и известных произведений фортепианного репертуара: Третий концерт и «Симфонические танцы» Сергея Рахманинова.
Исполнители: Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова (художественный руководитель — Филипп Чижевский), дирижёр Дмитрий Юровский, солист — лауреат международных конкурсов, обладатель III премии Международного конкурса имени П. И. Чайковского Константин Емельянов (фортепиано).
В программе:
- С. Рахманинов – Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, соч. 30
- С. Рахманинов – «Симфонические танцы», соч. 45
Концерт в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Фестиваль проводится при поддержке Министерства по культуре и туризму Калининградской области. Партнёр филармонии — Культурный фонд «Русская музыка на Балтике».