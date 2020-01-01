Концерты
«Органное таинство»

«Органное таинство»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
6+
Купить билет без комиссии

Дата и место

5 апреля
воскресенье
18:00
Филармония

О событии

В программе концерта в исполнении органистки филармонии, лауреата международных конкурсов Марии Гаврилюк прозвучат легендарные музыкальные произведения XVII-XX веков: немецкого композитора эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха, яркого представителя периода романтизма Феликса Мендельсона, новатора Шарля Турнемира, почитаемого как один из самых оригинальных и вдохновляющих композиторов 20 века. Органная музыка разных стран будет представлена лучшими сочинениями разных жанров и эпох. Среди них — и произведения на пасхальную тему русских композиторов — Рахманинова, Короткина, Свиридова. Доброе настроение, уникальная атмосфера и безупречная акустика гарантированы.

Исполнитель: лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган)

В программе: 

  •  И. С. Бах — пасхальные хоралы
  • Я. П. Свелинк — вариации на тему «Mein junges Leben hat ein End» («Моя молодая жизнь заканчивается»)
  • Ф. Мендельсон — Соната No. 6 на хорал «Vater unser im Himmelreich» («Отче наш на небесах»), опус 65;
  • Ш. Турнемир — Импровизация на хорал «Victimae paschali» («Пасхальная жертва»);
  • А. Короткина — «Молитва» и «Преображение» из сюиты «Фрески»;
  • Г. В. Свиридов — «Величание Пасхи» (переложение для органа). 

Ведущая —  Н. Анисимова