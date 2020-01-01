Дата и место
|
5 апреля
воскресенье
|18:00
|
«Органное таинство»
О событии
В программе концерта в исполнении органистки филармонии, лауреата международных конкурсов Марии Гаврилюк прозвучат легендарные музыкальные произведения XVII-XX веков: немецкого композитора эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха, яркого представителя периода романтизма Феликса Мендельсона, новатора Шарля Турнемира, почитаемого как один из самых оригинальных и вдохновляющих композиторов 20 века. Органная музыка разных стран будет представлена лучшими сочинениями разных жанров и эпох. Среди них — и произведения на пасхальную тему русских композиторов — Рахманинова, Короткина, Свиридова. Доброе настроение, уникальная атмосфера и безупречная акустика гарантированы.
Исполнитель: лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган)
В программе:
- И. С. Бах — пасхальные хоралы
- Я. П. Свелинк — вариации на тему «Mein junges Leben hat ein End» («Моя молодая жизнь заканчивается»)
- Ф. Мендельсон — Соната No. 6 на хорал «Vater unser im Himmelreich» («Отче наш на небесах»), опус 65;
- Ш. Турнемир — Импровизация на хорал «Victimae paschali» («Пасхальная жертва»);
- А. Короткина — «Молитва» и «Преображение» из сюиты «Фрески»;
- Г. В. Свиридов — «Величание Пасхи» (переложение для органа).
Ведущая — Н. Анисимова