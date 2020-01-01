Дата и место
4 апреля
суббота
|18:00
«Прелюдия королей: дуэт органа и флейты»
О событии
Исполнитель: лауреат международных конкурсов Анна Юсупова (орган), Ирина Кулешова (флейта).
В программе:
- И. С. Бах — Прелюдия и фуга си минор, BWV 544
- Фридрих Великий (прусский) Соната до минор 1 и 2 часть
- Генрих восьмой Вариации на тему английской песни «Зелёные рукава»
- И. С. Бах Сицилиана, BWV 1031
- Г. Ф. Гендель — Две части из Сонаты ля минор для флейты с клавиром
Ведущая — Н. Анисимова.