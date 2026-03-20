Дата и место
|
20 марта
до 3 мая
|
Видеоинсталляция «Доля огня. Хор»2026-03-20T08:00:00.000+02:00 2026-05-03T18:00:00.000+02:00
О событии
Видеоинсталляция «Доля огня. Хор»:
- Дата проведения: 20 марта — 3 мая 2026.
- Место проведения: Барн, Калининград, Каштановая аллея, 1а
- Время работы: чт-пт 16:00-21:00, сб-вск 12:00-20:00.
Группа «Нежные бабы» (Александра Артамонова, Евгения Лаптева) при участии Сергея Мещерякова.
Видео, сгоревшие спички, графика.
Инсталляция «Доля огня. Хор» выстраивается как пространство вслушивания и всматривания в исчезающие или уже завершенные процессы: человек вышел из леса и кадра, а в том месте, где он стоял, теперь только лучи, ложащися между стволами деревьев; то, что обещало музыку — сгорело дотла, а в коробке не осталось ни одной целой спички. Здесь зритель оказывается свидетелем события, уже случившимся до него. И все, что остается, так это перенимать опыт долгого угасания звука, жеста, света.
Работа возникла как пересборка и переосмысление более ранней инсталляции художниц – двухчастного проекта «Уроки дыхания. Хор», который был представлен на выставке «Она была красива как русский пейзаж» (февраль — май 2022 года) в Музее современного искусства PERMM. Тогда инсталляция объединяла видеодокументацию перформанса «Уроки дыхания», в котором героиня, стоя на фоне ровного соснового леса, пыталась своим дыханием сохранить пламя зажженной спички; графику копотью и объектный ряд. Последний стал центральным материальным элементом инсталляции: в тянущуюся вдоль проекции витрину были помещены сотни сгоревших спичек. Тогда одним из ценных переживаний стал момент, предшествовавший открытию выставки. Во время монтажа художницы начали зажигать спички — одну за другой — и ждать, пока каждая догорит, чтобы положить в витрину. Постепенно к этому стали присоединяться сотрудники музея и участники монтажа. Повторяющийся совместный жест создал особое пространство замедления и спокойствия на фоне общего ощущения тревоги и нарастающего предчувствия большой беды. Беззвучный хор возник сам собой.
Спустя четыре года художницы возвращаются к этому образу, но меняют сам принцип работы. Если ее первая версия была сосредоточена на усилии сохранить пламя, то в выставочном пространстве Barn «Нежные бабы» фокусируются на состоянии, которое возникает после действия. То есть к тому моменту, когда огонь уж погас, но все вокруг сохраняет следы его присутствия и напоминает о том, что и следующая вспышка не заставит себя ждать.
Первый зал организован вокруг большой черно-белой видеопроекции соснового леса. Камера фиксирует неподвижный ландшафт, в котором единственное изменение — свет, проходящий сквозь вертикали деревьев. Бор тут становится пейзажем возможного: любое дерево может вспыхнуть огнем, стать будущей спичкой, но вместе с тем именно лес хранит запас кислорода — создает условия для горения и дыхания одновременно. В этом же зале показана и документация коллективного перформанса. А размещенные в витрине сгоревшие спички — фиксаторы краткого момента участия – работают как материальная партитура хора. Другая важная смысловая точка расположена в соседнем помещении. На видео — женщина, пытающаяся слушать старую морскую раковину. Этот жест узнаваем и архетипичен: раковина обещает нам шум моря, отголосок непрерывного движения, отраженный голос. Однако здесь попытка вслушивания буквально идет прахом – из раковины сыплется пепел. В выставочном пространстве лес и раковина — две стороны одного опыта. Лес — внешнее пространство, в котором сохранен потенциал для будущего пламени, раковина – внутренне пространство, которое бережет то, что превратил в пепел огонь.
- Куратор публичной программы: Юлия Чурилова
- Продюсер: Татьяна Матвеева
Открытие видеоинсталляции «Доля огня. Хор» состоится 20 марта. Начало в 19:00.