Александр Маршал

9 августа
воскресенье
19:00
Янтарь-Холл

Встречайте! Заслуженный артист России Александр Маршал с новой программой «Мы вернемся домой!»

Есть артисты, которых зрители любят безоговорочно, тепло встречая каждую новую песню, непрерывно следя за творчеством. Именно к таким исполнителям можно смело отнести известного певца, заслуженного артиста России Александра Маршала. В его музыкальной карьере было невероятное количество выступлений и студийных сессий в таких известных группах как «Аракс», «Цветы» и, конечно, «Парк Горького».

Сегодня он — яркий востребованный солист, чье творчество пользуется популярностью у огромного числа  слушателей. 

Александр Маршал — артист с поистине военной выправкой и хитами, которые распевает вся Россия и страны ближнего и дальнего зарубежья. На его счету огромное количество полюбившихся слушателям композиций: «Ливень», «Начать с нуля», «9 рота», «Белый пепел», «Мы вернемся домой», «Мужской сезон», «Песня о десанте», «Moscow calling»( Москва вызывает) и многие, многие другие…

Билеты на концерт Александра Маршала всегда дарят отличное настроение. Харизматичный, талантливый, он всегда чувствует свою аудиторию. В репертуаре исполнителя  самые разные композиции, в них он рассказывает зрителю о самом важном.

Множество раз Александр был номинантов и победитем различных музыкальных конкурсов и премий. В прошлом году он получил главную награду от «Русского радио», тот самый «Граммофон». Также он получал такие награды, как «Шансон года» и «Шлягер года».

Все прекрасные и душевные композиции артист споёт на предстоящем концерте. И пусть в очередной раз зал рукоплещет и подпевает Александру Маршалу.