Александр Маршал2026-08-09T19:00:00.000+02:00
О событии
Встречайте! Заслуженный артист России Александр Маршал с новой программой «Мы вернемся домой!»
Есть артисты, которых зрители любят безоговорочно, тепло встречая каждую новую песню, непрерывно следя за творчеством. Именно к таким исполнителям можно смело отнести известного певца, заслуженного артиста России Александра Маршала. В его музыкальной карьере было невероятное количество выступлений и студийных сессий в таких известных группах как «Аракс», «Цветы» и, конечно, «Парк Горького».
Сегодня он — яркий востребованный солист, чье творчество пользуется популярностью у огромного числа слушателей.
Александр Маршал — артист с поистине военной выправкой и хитами, которые распевает вся Россия и страны ближнего и дальнего зарубежья. На его счету огромное количество полюбившихся слушателям композиций: «Ливень», «Начать с нуля», «9 рота», «Белый пепел», «Мы вернемся домой», «Мужской сезон», «Песня о десанте», «Moscow calling»( Москва вызывает) и многие, многие другие…
Билеты на концерт Александра Маршала всегда дарят отличное настроение. Харизматичный, талантливый, он всегда чувствует свою аудиторию. В репертуаре исполнителя самые разные композиции, в них он рассказывает зрителю о самом важном.
Множество раз Александр был номинантов и победитем различных музыкальных конкурсов и премий. В прошлом году он получил главную награду от «Русского радио», тот самый «Граммофон». Также он получал такие награды, как «Шансон года» и «Шлягер года».
Все прекрасные и душевные композиции артист споёт на предстоящем концерте. И пусть в очередной раз зал рукоплещет и подпевает Александру Маршалу.