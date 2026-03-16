Лекции, мастер-классы
Лекция «Стэнли Спенсер. Эксцентричный англичанин»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
16+

Дата и место

18 марта
среда
18:30
Научная библиотека

О событии

Имя этого британского художника в России почти не известно, но о Стенли Спенсере, несомненно, стоит поговорить. В своём творчестве он соединял самые разные влияния, от Джотто до прерафаэлитов и Поля Гогена, размышлял о современных событиях сквозь призму религиозных сцен. Его творчество — пример эксцентричного, но очень эффектного подхода к композиции и тематике работ. Спенсер прославил маленькую деревушку Кукхем на берегу Темзы, сделав её местом, где творятся христианские чудеса. Первоначально работы художника вызывали шок и споры, да и по сей день они кажутся весьма необычными. О том, как странный художник стал кавалером Ордена Британской империи и повлиял на целый ряд английских мастеров, поговорим на лекции.

Лектор: Алёна Мирошниченко, искусствовед, член Ассоциации искусствоведов РФ.

Вход свободный.

Время проведения: 18 марта 2026 г. в 18:30

Место проведения: лекционный зал, 4 этаж

Это событие в СМИ

Анонсы
