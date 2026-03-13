Выставки
Выставка «Орнамент массы. Калининградский код»

Выставка «Орнамент массы. Калининградский код»

Отдохнуть компанией Бесплатно Культурный отдых
12+

Дата и место

13 марта
пятница
17:00
Историко-художественный музей

О событии

«ОРНАМЕНТ МАССЫ. КАЛИНИНГРАДСКИЙ КОД»

  • Открытие: 13 марта в 17.00
  • Место: Калининнградский историко-художественный музей

Место, какое каждая эпоха занимает в историческом процессе, можно определить гораздо точнее, если проанализировать не ее суждения о самой себе, но неприметные явления на ее поверхности…

«Орнамент массы» Зигфрид Кракауэр

Судить об эпохе по учебникам и громким заявлениям? Или же истинная ткань времени складывается из неприметных деталей, личных историй и ритмов повседневности. Именно об этом — проект «Орнамент массы. Калининградский код», с философским фундаментом.

Художники создали исследование региона как уникального палимпсеста ( в искусстве — картина, написанная поверх старой, где фрагменты прежнего изображения создают особую глубину и контекст). Места, где на одном «листе бумаги» проступают следы разных эпох: довоенная архитектура, советская монументальность и современный ритм жизни. Авторы затрагиваем различные сферы — экология, картография, архитектура, ландшафт, личные истории, переселенчество.

Авторы: Татьяна Алмонд, Евгения Балдина, Дарья Боркова, Юлия Горбунова, Анна Жëлтышева, Анна Зекрия, Елена Зеленская, Арсений Максимов, Александр Матвеев, Виталия Плавшич, Татьяна Собенина, Анна Солуянова, Янина Шульга, Лиза Янчарук.

Куратор: Юлия Горбунова

Вход на открытие выставки свободный

Это событие в СМИ

Анонсы
Юные таланты и день рождения Нонны Мордюковой: бесплатные мероприятия уикенда в Калининградской области

Юные таланты и день рождения Нонны Мордюковой: бесплатные мероприятия уикенда в Калининградской области

Читать