Концерты
Кватро Originals. Italiano Vero

Кватро Originals. Italiano Vero

Отдохнуть компанией Культурный отдых
0+
Купить билет без комиссии

Дата и место

19 июля
воскресенье
19:00
Янтарь-Холл

О событии

Italiano vero — это уникальный концерт, раскрывающий всю красоту и многообразие оттенков итальянской музыки, это особенный вечер, в программе которого прозвучат знакомые, всеми любимые, красивые мелодии на итальянском языке в оригинальном прочтении и исполнении великолепных голосов группы «КВАТРО».

Концерт перенесет зрителей в атмосферу солнечной Италии: от утонченной классики — Nessun dorma из оперы Пуччини, Caruso Лучо Даллы, неаполитанской песни O sole mio, Con te partirò и Love in Portofino из репертуара АндреаБочелли — до самых любимых итальянских шлягеров Тото Кутуньо и Адриано Челентано — L’Italiano, Soli, Amore no.