Кватро Originals. Italiano Vero

Дата и место
|
19 июля
воскресенье
|19:00
|
Кватро Originals. Italiano Vero2026-07-19T19:00:00.000+02:00
О событии
Italiano vero — это уникальный концерт, раскрывающий всю красоту и многообразие оттенков итальянской музыки, это особенный вечер, в программе которого прозвучат знакомые, всеми любимые, красивые мелодии на итальянском языке в оригинальном прочтении и исполнении великолепных голосов группы «КВАТРО».
Концерт перенесет зрителей в атмосферу солнечной Италии: от утонченной классики — Nessun dorma из оперы Пуччини, Caruso Лучо Даллы, неаполитанской песни O sole mio, Con te partirò и Love in Portofino из репертуара АндреаБочелли — до самых любимых итальянских шлягеров Тото Кутуньо и Адриано Челентано — L’Italiano, Soli, Amore no.