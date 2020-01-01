Концерты
Гарик Сукачев

Отдохнуть компанией Культурный отдых
12+
Дата и место

7 августа
пятница
19:00
Янтарь-Холл

О событии

Горыныч, Игорь Иванович, Гарик Сукачев, неизменный бригадир русского рока или просто Гарик. Главный москвич, поэт, музыкант, композитор, кинорежиссер, актёр, театральный постановщик и первый Неприкасаемый планеты.

Каждый концерт Гарика Сукачёва – на грани, на изломе, на одном дыхании. Хотя назвать происходящее на сцене назвать просто концертом не получается, это драматическое искусство, живущее по законам катарсиса. Он нещадно обжигает огненным рыком гитарно-аккардионно-трубного драйва и искушает нестерпимо проникновенной поэзией.