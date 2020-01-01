Дата и место
7 августа
пятница
|19:00
Гарик Сукачев
О событии
Горыныч, Игорь Иванович, Гарик Сукачев, неизменный бригадир русского рока или просто Гарик. Главный москвич, поэт, музыкант, композитор, кинорежиссер, актёр, театральный постановщик и первый Неприкасаемый планеты.
Каждый концерт Гарика Сукачёва – на грани, на изломе, на одном дыхании. Хотя назвать происходящее на сцене назвать просто концертом не получается, это драматическое искусство, живущее по законам катарсиса. Он нещадно обжигает огненным рыком гитарно-аккардионно-трубного драйва и искушает нестерпимо проникновенной поэзией.