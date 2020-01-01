Quo vadis? | 40 лет со дня чернобыльской трагедии

Quo vadis? | 40 лет со дня чернобыльской трагедии2026-04-26T18:00:00.000+02:00
О событии
«Я не собирался писать ничего о Чернобыле. Весной 1987 года симфония для органа появилась во мне сама. Она пришла сразу, целиком, — признается Микаэл Таривердиев, за год до того посетивший зараженную территорию. — В органной симфонии две части. Первая — «Зона». Тягучая квинта, образ Зоны, появляется в самом начале и незримо, как радиация, проходит через всю симфонию. Вторую часть я назвал «Quo vadis?» — «Камо грядеши?», «Куда идем?». Это реквием.»
За органом — Мансур Юсупов.
В программе: И.С. Бах, С. Франк, М.Л. Таривердиев