Quo vadis? | 40 лет со дня чернобыльской трагедии

26 апреля
воскресенье
18:00
Кафедральный собор

«Я не собирался писать ничего о Чернобыле. Весной 1987 года симфония для органа появилась во мне сама. Она пришла сразу, целиком, — признается Микаэл Таривердиев, за год до того посетивший зараженную территорию. — В органной симфонии две части. Первая — «Зона». Тягучая квинта, образ Зоны, появляется в самом начале и незримо, как радиация, проходит через всю симфонию. Вторую часть я назвал «Quo vadis?» — «Камо грядеши?», «Куда идем?». Это реквием.»

За органом — Мансур Юсупов.

В программе: И.С. Бах, С. Франк, М.Л. Таривердиев