Дата и место
24 апреля
пятница
|19:00
Кафедральный собор
О событии
Дудук может дотронуться до сердца. До сердца сложной и красивой культуры, прошедшей череду испытаний.
Мост через время аккуратно возводим в конце апреля. С одной стороны — музыка Саят-Новы, с другой — Комитас, Гия Канчели и... настоящее. Его больше всего.
Джаз и фолк мастерски соединят Виталий Погосян (дудук), Илья Щеклеин (орган и фортепиано), Наринэ Нанаян (скрипка), Сергей Шеин (бас-гитара), Роман Николаев (кахон и перкуссия). Дудук-бэнд, обеспечивший аншлаг на острове два года назад, — снова в Калининграде.
В программе: Комитас, Саят-Нова, Г. Канчели, В. Погосян, И. Щеклеин