Концерты
Симфоническая пятница

Отдохнуть компанией Культурный отдых
6+
Купить билет без комиссии

Дата и место

17 апреля
пятница
19:00
Кафедральный собор

О событии

Второй концерт для фортепиано с оркестром Сергея Васильевича Рахманинова — произведение света, красоты и любви. В нём заложена энергия возрождения к жизни, надежда и вера.

Произведение посвящено московскому психотерапевту и музыканту-любителю Николаю Далю, который сумел убедить композитора поверить в себя после провала в Петербурге Первой симфонии.

Каждый пианист интерпретирует по-своему вступление Концерта — 9 постепенно нарастающих аккордов. Сам Рахманинов играл начало очень сдержанно. Какую версию представит заслуженная артистка России, солистка Московской государственной филармонии Екатерина Мечетина вместе с Симфоническим калининградским оркестром под управлением Михаила Кирхгоффа, узнаем в пятницу.

В программе: С.В. Рахманинов