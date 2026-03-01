Фестивали, праздники
День тюленя

22 марта
воскресенье
12:00
Зоопарк

О событии

22 марта в 12.00 Калининградский зоопарк приглашает на День тюленя! 

Приходите, и вы узнаете:

  • каких морских млекопитающих мы запросто можем встретить на наших пляжах,
  • есть ли у тюленей привычка «выбрасываться» на берег,
  • кто такие бельки,
  • и почему детёнышей тюленя называют щенками. 

Вместе с директором Института Балтийского моря Еленой Ежовой мы поговорим о том, когда рождаются тюлени в наших местах, долго ли живут с мамой, как определить, сколько дней щенку, какие опасности их подстерегают и как местные виды тюленей справляются с изменениями климата.

Сотрудники национального парка Куршская коса проведут интерактивное занятие, а ДЮЦ на Комсомольской и АНО «Открытое море» – мастер-классы.

Каждый желающий сможет пройти квест-маршрут по станциям и получить Паспорт знатока морских млекопитающих.А в 14.00 киперы проведут показательный медицинский тренинг с тюленем Килькой.Праздник приурочен сразу к нескольким важным датам – Международному Дню Балтийского моря, Международному дню тюленя и Всемирному Дню воды.

Подробная программа: 

Конференц-зал (в здании администрации):

  • 12:00-12:30 — о морских млекопитающих рассказывает Елена Ежова – к. б. н., в.н.с. ИОРАН им. П.П. Ширшова, доц. ОНК «МЕДБИО» БФУ им. И. Канта, директора Института Балтийского моря. 
  • 12:30-14:00 — Интерактивное занятие от Куршской косы «не тюЛЕНЬ» 
  • 12:00-14:00 — мастер-классы от ДЮЦ «На Комсомольской» и АНО «Открытое море» 
  • 12:00-14:00 — игра «мемори» про морских млекопитающих

На территории:

  • 12:30-14:00 — квест-маршрут по станциям. Пройдите 4 станции и получите Паспорт знатока морских млекопитающих. Начало маршрута – в музее зоопарка (здание администрации).
  • 12:00-14:00 — фотозона возле вольера тюленей.
  • 14:00 — показательное кормление и медицинский тренинг тюленя Кильки в бассейне ластоногих.

Стоимость входных билетов:

  • взрослый — 600 рублей
  • детский — 300 рублей
  • льготный — 300 рублей

Билеты можно купить на сайте и в кассах зоопарка.