Дата и место
|
22 марта
воскресенье
|12:00
|
Зоопарк
О событии
22 марта в 12.00 Калининградский зоопарк приглашает на День тюленя!
Приходите, и вы узнаете:
- каких морских млекопитающих мы запросто можем встретить на наших пляжах,
- есть ли у тюленей привычка «выбрасываться» на берег,
- кто такие бельки,
- и почему детёнышей тюленя называют щенками.
Вместе с директором Института Балтийского моря Еленой Ежовой мы поговорим о том, когда рождаются тюлени в наших местах, долго ли живут с мамой, как определить, сколько дней щенку, какие опасности их подстерегают и как местные виды тюленей справляются с изменениями климата.
Сотрудники национального парка Куршская коса проведут интерактивное занятие, а ДЮЦ на Комсомольской и АНО «Открытое море» – мастер-классы.
Каждый желающий сможет пройти квест-маршрут по станциям и получить Паспорт знатока морских млекопитающих.А в 14.00 киперы проведут показательный медицинский тренинг с тюленем Килькой.Праздник приурочен сразу к нескольким важным датам – Международному Дню Балтийского моря, Международному дню тюленя и Всемирному Дню воды.
Подробная программа:
Конференц-зал (в здании администрации):
- 12:00-12:30 — о морских млекопитающих рассказывает Елена Ежова – к. б. н., в.н.с. ИОРАН им. П.П. Ширшова, доц. ОНК «МЕДБИО» БФУ им. И. Канта, директора Института Балтийского моря.
- 12:30-14:00 — Интерактивное занятие от Куршской косы «не тюЛЕНЬ»
- 12:00-14:00 — мастер-классы от ДЮЦ «На Комсомольской» и АНО «Открытое море»
- 12:00-14:00 — игра «мемори» про морских млекопитающих
На территории:
- 12:30-14:00 — квест-маршрут по станциям. Пройдите 4 станции и получите Паспорт знатока морских млекопитающих. Начало маршрута – в музее зоопарка (здание администрации).
- 12:00-14:00 — фотозона возле вольера тюленей.
- 14:00 — показательное кормление и медицинский тренинг тюленя Кильки в бассейне ластоногих.
Стоимость входных билетов:
- взрослый — 600 рублей
- детский — 300 рублей
- льготный — 300 рублей
Билеты можно купить на сайте и в кассах зоопарка.