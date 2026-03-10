Дата и место
13 марта
пятница
|18:00
Лекция «Русский народный костюм и народный костюм балтийский народов – точки пересечения.
О событии
На нашей встрече мы рассмотрим типологии русского костюма. Узнаем: откуда в рязанских лесах курши? Как старообрядцы пронесли прибалтийские традиции глубоко в Сибирь и Забайкалье? Как попали на зарисовки Дюрера кокошники? И ещё многое другое…
- Ведущая: Екатерина Малафеева, культуролог.
- Вход свободный.
- Время проведения: 13 марта 2026 г. в 18:00
Место проведения: клубный зал, 3 этаж