Лекции, мастер-классы
Лекция «Русский народный костюм и народный костюм балтийский народов – точки пересечения.

Дата и место

13 марта
пятница
18:00
Научная библиотека

О событии

На нашей встрече мы рассмотрим типологии русского костюма. Узнаем: откуда в рязанских лесах курши? Как старообрядцы пронесли прибалтийские традиции глубоко в Сибирь и Забайкалье? Как попали на зарисовки Дюрера кокошники? И ещё многое другое…

  • Ведущая: Екатерина Малафеева, культуролог.
  • Вход свободный.
  • Время проведения: 13 марта 2026 г. в 18:00

Место проведения: клубный зал, 3 этаж

