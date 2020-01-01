Актёры: Мария Порошина, Владимир Большов, Галина Петрова, Ирина Лачина
Дата и место
|
15 мая
пятница
|19:00
|
«Семейные тайны»2026-05-15T19:00:00.000+02:00
О событии
Премьера! Главный герой путешествовал по миру 8 лет. Встретив свою любовь, Он решает вернуться домой после долгой разлуки, чтобы познакомить её со своей семьей...
Вот только девушку ожидает очень неприятный сюрприз: мама, папа, тётя, бабушка и даже собака будущего мужа не просто странные — они все ей кажутся сумасшедшими!..
По пьесе Майкла МакКивера «37 открыток»
В главных ролях:
- Мария Порошина. Среди ее поклонников — люди самых разных возрастов и предпочтений в кинематографе. Одни знают артистку как ведьму из «Ночного Дозора», другие предпочитают драматические роли в сериалах «Всегда говори всегда» или «Офицерские жены». Сегодня Мария Порошина одна из самых востребованных актрис российского кинематографа и театральной сцены.
- Владимир Большов. Народный артист России прославился благодаря таким фильмам как «Стрельцов», «Марш Турецкого», а также участию во многих известных сериалах. Помимо кинокарьеры, эта разносторонняя и талантливая личность играет в театре.
- Галина Петрова. Популярная актриса театра и кино. Она стала особенно популярной уже в зрелом возрасте, зато теперь ее знает практически каждый, кто любит сериалы, ведь часто она появляется именно в них. Ее героини очень яркие и всегда запоминаются зрителям, и это неудивительно, ведь сама Галина Леонидовна является очень неординардной актрисой!
Одна из самых ярких и ожидаемых премьер в Калининграде — Калининградский Театр Эстрады! 15 мая — «Семейные тайны».