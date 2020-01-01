Театр
«Семейные тайны»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
12+
«Семейные тайны»
Актёры: Мария Порошина, Владимир Большов, Галина Петрова, Ирина Лачина

Дата и место

15 мая
пятница
19:00
Дом искусств

О событии

Премьера! Главный герой путешествовал по миру 8 лет. Встретив свою любовь, Он решает вернуться домой после долгой разлуки, чтобы познакомить её со своей семьей... 

Вот только девушку ожидает очень неприятный сюрприз: мама, папа, тётя, бабушка и даже собака будущего мужа не просто странные — они все ей кажутся сумасшедшими!..

По пьесе Майкла МакКивера «37 открыток»

В главных ролях:

  • Мария Порошина. Среди ее поклонников — люди самых разных возрастов и предпочтений в кинематографе. Одни знают артистку как ведьму из «Ночного Дозора», другие предпочитают драматические роли в сериалах «Всегда говори всегда» или «Офицерские жены». Сегодня Мария Порошина одна из самых востребованных актрис российского кинематографа и театральной сцены.
  • Владимир Большов. Народный артист России прославился благодаря таким фильмам как «Стрельцов», «Марш Турецкого», а также участию во многих известных  сериалах. Помимо кинокарьеры, эта разносторонняя и талантливая личность играет в театре.
  • Галина Петрова. Популярная актриса театра и кино. Она стала особенно популярной уже в зрелом возрасте, зато теперь ее знает практически каждый, кто любит сериалы, ведь часто она появляется именно в них. Ее героини очень яркие и всегда запоминаются зрителям, и это неудивительно, ведь сама Галина Леонидовна является очень неординардной актрисой!

Одна из самых ярких и ожидаемых премьер в Калининграде — Калининградский Театр Эстрады! 15 мая — «Семейные тайны».