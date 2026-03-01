Дата и место
14 марта
суббота
|16:00
«Ты моя мелодия»2026-03-14T16:00:00.000+02:00
О событии
Это проникновенный музыкально-театральный рассказ о великой любви, вдохновении и судьбе двух выдающихся артистов — Муслима Магомаева и Тамары Синявской. История, рассказанная через музыку, стихи , раскрывает не только их личные чувства, но и путь большого художника, для которого любовь и Музыка были неразделимы. Вы услышите известные произведения поэтов и композиторов которые писали для Муслима Магомаева, окунетесь в эпоху злотового времени эстрадной музыки советского периода. И в месте свами исполним некоторые произведения под которые пели и танцевали в СССР.