«Ты моя мелодия»

12+
Дата и место

14 марта
суббота
16:00
Историко-художественный музей

О событии

Это проникновенный музыкально-театральный рассказ о великой любви, вдохновении и судьбе двух выдающихся артистов — Муслима Магомаева и Тамары Синявской. История, рассказанная через музыку, стихи , раскрывает не только их личные чувства, но и путь большого художника, для которого любовь и Музыка были неразделимы. Вы услышите известные произведения поэтов и композиторов которые писали для Муслима Магомаева, окунетесь в эпоху злотового времени эстрадной музыки советского периода. И в месте свами исполним некоторые произведения под которые пели и танцевали в СССР.