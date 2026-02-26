Дата и место
|
1 марта
воскресенье
|14:00
|
Лекция «Тренды 2026: выбираем идеальную стрижку»2026-03-01T14:00:00.000+02:00
О событии
Мороз уже отступил, снег тает, и природа готовится к пробуждению от зимнего сна. Вместе с ней и мы открыты к новым образам и волшебному преображению. В первый день весны приглашаем вас на встречу с парикмахером-стилистом Ольгой Казановой, которая поможет вам создать идеальную причёску и сформировать свой неповторимый стиль, говорящий о вас громче слов. Под чутким руководством профессионала вы навсегда забудете про «неудачные стрижки, научитесь понимать, а не угадывать, какие средства и уход вам подходят.
В программе лекции:
- тренды 2026 без воды: что диктуют модные столицы и как выбрать из этого ваше, а не слепо следовать;
- ваш персональный код: учимся «читать» свою форму лица, текстуру и густоту волос. Как работать с особенностями, а не против них?
- cекретная формула на всю жизнь: алгоритм выбора идеальной стрижки, системы ухода и стайлинга, который работает именно для вас;
- мифы, на которых мы теряем деньги: профессиональные лайфхаки, которые сэкономят ваш бюджет и нервы.
Кульминацией события станет эксперимент «Мгновенное преображение: визаж и укладка»! Мы выберем одну из участниц и прямо на сцене сотворим магию «ДО / ПОСЛЕ», где «после» — это визаж и новая укладка. Вы увидите весь процесс и логику решений стилиста и визажиста.
Ведущая: Ольга Казанова, парикмахер-стилист с 20-летним опытом работы. Автор курса для мастеров «Техника и принципы построения стрижки». Визажист – Кристина Чуракова.
- Вход свободный!
- Время проведения: 1 марта 2026 г. в 14:00
- Место проведения: лекционный зал, 4 этаж