Концерты
Концерт студии творчества «Динамика»

Концерт студии творчества «Динамика»

Отдохнуть компанией Бесплатно Культурный отдых
12+

Дата и место

27 февраля
пятница
19:00
Библиотека им. А. П. Чехова

О событии

27 февраля в «Чеховке» пройдёт концерт студии творчества «Динамика». 

Ученики и преподаватели разных творческих направлений выступят с отчётным концертом — настоящим творческим миксом из любимых композиций.

В программе прозвучат кавер-версии на популярные отечественные хиты всем знакомых артистов и восходящих звёзд, а также авторские композиции учеников и преподавателей студии.

Вход свободный.

Тел. 46-81-41.

Это событие в СМИ

Анонсы
День рождения зеленоградского кота, ярмарки и концерты: куда сходить в Калининграде в последний уикенд зимы

День рождения зеленоградского кота, ярмарки и концерты: куда сходить в Калининграде в последний уикенд зимы

Читать