Дата и место
27 февраля
пятница
|19:00
Концерт студии творчества «Динамика»
О событии
27 февраля в «Чеховке» пройдёт концерт студии творчества «Динамика».
Ученики и преподаватели разных творческих направлений выступят с отчётным концертом — настоящим творческим миксом из любимых композиций.
В программе прозвучат кавер-версии на популярные отечественные хиты всем знакомых артистов и восходящих звёзд, а также авторские композиции учеников и преподавателей студии.
Вход свободный.
Тел. 46-81-41.