Концерты
Вечер актерской песни

6+
Дата и место

27 марта
пятница
19:00
Театр Николая Захарова

О событии

Празднуем Международный день театра вместе!

Это важный праздник для всех, кто любит театр и живёт театром. В этот волшебный вечер артисты и певцы театра Николая Захарова «Содружество актеров» исполнят свои любимые песни. Композиции, которые не звучат в наших спектаклях, но те, что по-особенному отзываются в сердцах и душах исполнителей – и, надеемся, отзовутся в ваших!

Особое событие Дня театра — презентация красного рояля.

Праздничный вечер пройдет в двух отделениях с антрактом.

Комплимент от театра в амфитеатрах – бокал игристого. Работает театральный буфет.