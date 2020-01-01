Вечер актерской песни

Дата и место
|
27 марта
пятница
|19:00
|
Театр Николая Захарова
О событии
Празднуем Международный день театра вместе!
Это важный праздник для всех, кто любит театр и живёт театром. В этот волшебный вечер артисты и певцы театра Николая Захарова «Содружество актеров» исполнят свои любимые песни. Композиции, которые не звучат в наших спектаклях, но те, что по-особенному отзываются в сердцах и душах исполнителей – и, надеемся, отзовутся в ваших!
Особое событие Дня театра — презентация красного рояля.
Праздничный вечер пройдет в двух отделениях с антрактом.
Комплимент от театра в амфитеатрах – бокал игристого. Работает театральный буфет.