«Скорый из Синаи»

Режиссер: Заслуженный артист России Николай Захаров
Продолжительность: 2 часа 20 минут с антрактом
Дата и место
|
21 марта
суббота
|18:00
|
Театр Николая Захарова
О событии
Романтическая комедия по пьесе румынского драматурга Михаила Себастиана «Безымянная звезда». Красивая история неожиданной любви. Пьеса, в которой соблюдён идеальный баланс между иронией, сатирой и мелодрамой.
Провинциальный городок, слишком маленький и неприметный, чтобы там делал остановку экспресс «Бухарест-Синая», что везёт роскошных дам и солидных господ. Жизнь идёт своим чередом, но однажды поезд неожиданно останавливается. И загадочная пассажирка, сошедшая с поезда, меняет жизни многих…