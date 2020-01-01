Театр
Отдохнуть компанией Культурный отдых
16+
«Скорый из Синаи»
Режиссер: Заслуженный артист России Николай Захаров
Продолжительность: 2 часа 20 минут с антрактом

Дата и место

21 марта
суббота
18:00
Театр Николая Захарова

О событии

Романтическая комедия по пьесе румынского драматурга Михаила Себастиана «Безымянная звезда». Красивая история неожиданной любви. Пьеса, в которой соблюдён идеальный баланс между иронией, сатирой и мелодрамой. 

Провинциальный городок, слишком маленький и неприметный, чтобы там делал остановку экспресс «Бухарест-Синая», что везёт роскошных дам и солидных господ. Жизнь идёт своим чередом, но однажды поезд неожиданно останавливается. И загадочная пассажирка, сошедшая с поезда, меняет жизни многих…