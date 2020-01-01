Эдит Пиаф. На балу удачи

Режиссер: Заслуженный артист России Николай Захаров
Продолжительность: 2 часа с антрактом
Дата и место
|
20 марта
пятница
|19:00
|
Театр Николая Захарова
О событии
Спектакль о необыкновенной жизни, любви и песнях великой певицы, наполненный живой музыкой, чудесным вокалом и пластическими зарисовками, в исполнении актёров и музыкантов — любимцев калининградской публики.
Режиссёр уловил удивительную раздвоенность личности героини: ощущавшая себя «маленьким воробышком» Пиаф в моменты робости и страха умела, преодолев себя, петь уверенно и мощно. И не случайно образ французской певицы на сцене создаётся двумя исполнительницами: драматической актрисой и вокалисткой, сплетающими этот сложный и противоречивый образ силой своих дарований.
За два часа со сцены звучит много песен: от малознакомых до шлягеров – «музыкальных визиток» Франции.