«Мастер и Маргарита». Бал

Режиссер: Заслуженный артист России Николай Захаров
Продолжительность: 2 часа без антракта

14 марта
суббота
18:00
Театр Николая Захарова

Зрители здесь — гости на Балу у Воланда!…Мизансцены, как и гости, будут плавно перемещаться из одного зала в другой. Зрители окажутся внутри спектакля и станут одновременно, и непосредственными участниками действия, и естественными декорациями спектакля. 

Невероятные пластические этюды, в хореографии Ильи Чепелева и мощный рок-экстрим вокал Юлии Галдикайте, будут сопровождать главный акт мистической постановки – Бал Воланда.

Будет горячо!.. Приходи!