Дата и место
|
7 марта
суббота
|12:00
|
«В гостях у радости»
О событии
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ «В ГОСТЯХ У «РАДОСТИ»
Каждый год в гости к Образцовому ансамблю танца «Радость» приходят друзья из лучших хореографических коллективов Калининградской области, чтобы весело отпраздновать Международный женский день.
В этом году на встрече лучших из лучших — студия современного танца «Элеганс», хореографическая студия «Улыбка», образцовый ансамбль танца «Радость», театр танца «Мистерия», хореографическая студия «Стрекоза» МАОУ гимназии №40, танцевальный коллектив «Иванушки и Марьюшки» МБУ ДО ДШИ им. Д. Б. Кабалевского, а также воспитанники балетного класса филиала МГАХ в Калининграде. Именно они станут вашими проводниками в удивительную и разнообразную вселенную танца. Откройте для себя чистый и утончённый мир классического танца, загадочный мир современной хореографии, яркий, озорной и шумный мир народного танца.
Ждём вас в гостях у «Радости», где всегда много улыбок, смеха, хорошего настроения и, конечно, творчества!
- КОГДА? — 7 марта в 12.00
- ГДЕ? — Областной центр культуры молодёжи (Московский пр-кт, 60-62)
Телефоны для справок: 58-90-19, 58-90-11