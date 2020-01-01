Театр
«В гостях у радости»

«В гостях у радости»

Отдохнуть компанией Сходить с детьми Культурный отдых
0+
Купить билет без комиссии

Дата и место

7 марта
суббота
12:00
Центр культуры молодёжи на Московском пр-кте

О событии

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ «В ГОСТЯХ У «РАДОСТИ» 

Каждый год в гости к Образцовому ансамблю танца «Радость» приходят друзья из лучших хореографических коллективов Калининградской области, чтобы весело отпраздновать Международный женский день.

В этом году на встрече лучших из лучших — студия современного танца «Элеганс», хореографическая студия «Улыбка», образцовый ансамбль танца «Радость», театр танца «Мистерия», хореографическая студия «Стрекоза» МАОУ гимназии №40, танцевальный коллектив «Иванушки и Марьюшки» МБУ ДО ДШИ им. Д. Б. Кабалевского, а также воспитанники балетного класса филиала МГАХ в Калининграде. Именно они станут вашими проводниками в удивительную и разнообразную вселенную танца. Откройте для себя чистый и утончённый мир классического танца, загадочный мир современной хореографии, яркий, озорной и шумный мир народного танца.

Ждём вас в гостях у «Радости», где всегда много улыбок, смеха, хорошего настроения и, конечно, творчества!

  • КОГДА? — 7 марта в 12.00
  • ГДЕ? — Областной центр культуры молодёжи (Московский пр-кт, 60-62)

Телефоны для справок: 58-90-19, 58-90-11