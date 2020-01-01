Дата и место
29 марта
воскресенье
|18:00
|
Вдохновение звёзд. Гала-концерт лауреатов международных конкурсов2026-03-29T18:00:00.000+02:00
О событии
Вдохновение звёзд. Гала-концерт лауреатов международных конкурсов. Международный музыкальный фестиваль для детей и юношества «Музыкальная весна». Закрытие фестиваля.
Исполнители: Камерный оркестр Калининградской областной филармонии (художественный руководитель и главный дирижёр — лауреат международных конкурсов Елена Толкачёва), дирижёр — лауреат II Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижёров им. С. В. Рахманинова Юрий Демидович ( Россия-Беларусь), лауреат международных конкурсов Хироко Иноуэ (орган), лауреат Международного конкурса и Премии Калининградской области «Признание» Анна Ушакова (фортепиано), учащаяся филиала «Балтийский» Центральной Музыкальной Школы – Академии исполнительского искусства Мария Крымцова (гобой).
Специальный гость — советский и российский композитор, профессор Московской консерватории, секретарь Союза композиторов России, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Валерий Кикта
В программе: Музыка Валерия Кикты
Ведущая — Н. Анисимова