Дата и место
|
29 марта
воскресенье
|12:00
|
Концерт-открытие Международного фестиваля искусств «Балтийская Дюна2026-03-29T12:00:00.000+02:00
О событии
Концерт-открытие Международного фестиваля искусств «Балтийская Дюна. Калининград-2026». Международный музыкальный фестиваль для детей и юношества «Музыкальная весна».
Исполнители: выдающиеся музыканты, лауреаты Международного конкурса имени П.И. Чайковского, заслуженные артисты России, профессора Московской государственной консерватории и Российской академии музыки имени Гнесиных, участники фестиваля.