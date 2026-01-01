Концерты
Концерт-открытие Международного фестиваля искусств «Балтийская Дюна

Концерт-открытие Международного фестиваля искусств «Балтийская Дюна

Отдохнуть компанией Культурный отдых
6+
Купить билет без комиссии

Дата и место

29 марта
воскресенье
12:00
Филармония

О событии

Концерт-открытие Международного фестиваля искусств «Балтийская Дюна. Калининград-2026». Международный музыкальный фестиваль для детей и юношества «Музыкальная весна». 

Исполнители: выдающиеся музыканты, лауреаты Международного конкурса имени П.И. Чайковского, заслуженные артисты России, профессора Московской государственной консерватории и Российской академии музыки имени Гнесиных, участники фестиваля. 