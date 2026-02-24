Расписание
|
4 апреля
суббота
|18:00
|
Драмтеатр
|
5 апреля
воскресенье
|18:00
|
Драмтеатр
О событии
Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов. Собрание
Очередное собрание пайщиков гаражно-строительного кооператива «Фауна» неожиданно приобретает черты остросюжетного триллера. Дело в том, что накануне собрания изменился план застройки, и теперь часть гаражей придется сократить. Чтобы упростить и ускорить неприятную процедуру, правление кооператива уже подготовило список из четырех неудачников. Собравшимся остается только проголосовать «за». Но внезапно на сторону беззащитных коллег встают другие, нарушая планы всех, кто оказался этим вечером на собрании.
Что может быть смешнее, чем поиски справедливости на заседании гаражного кооператива? Одни утверждают, что в споре рождается истина, и для правды времени не жалко. Другие уверены, что правда у каждого своя, и готовы до последнего бороться за свое место под солнцем в виде гаража. Неужели в борьбе за гараж цивилизованные люди за пару часов способны превратиться в первобытных дикарей? Уже под утро участникам затянувшегося собрания предстоит искать ответы на гораздо более серьезные вопросы, и некоторым, возможно, станет не до смеха.