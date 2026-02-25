Театр
«Мастер и Маргарита»

«Мастер и Маргарита»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
16+
Купить билет без комиссии
«Мастер и Маргарита»
Жанр: Михаил Булгаков. Фантасмагория
Режиссер: Вячеслав Виттих
Продолжительность: 3 часа с антрактом

Дата и место

15 марта
воскресенье
18:00
Драмтеатр

О событии

Многие знают этот роман наизусть. Фантастическое сочетание мистики и фельетона, любовного сюжета и авантюрной фабулы в сочетании с библейскими мотивами завораживает и читателя, и театрального зрителя. Сам Сатана — Воланд прибыл со свитой в довоенную Москву, чтобы проверить, насколько изменились люди за две тысячи лет. На сцене происходят невероятные вещи. Искушения дьявола не знают преград. Но любовь и верность спасает души людей. Тьма отступает. Рукописи не горят. 

Это событие в СМИ

Анонсы
Истории о мечтах, прощении и любви: что посмотреть в Калининградском драмтеатре в первой половине марта

Истории о мечтах, прощении и любви: что посмотреть в Калининградском драмтеатре в первой половине марта

Читать