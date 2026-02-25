Дата и место
14 марта
суббота
|18:00
«Гудбай, Берлин»2026-03-14T18:00:00.000+02:00
О событии
Спектакль «Гудбай, Берлин!» адресован молодежи и тем родителям, которые хотят быть рядом, в едином эмоциональном поле со своим загадочным, порой непонятным подростком.
Жанр спектакля — роуд-муви. Это сумасшедшее путешествие двух ребят. Оба мальчика — из неблагополучных семей, трудные и одинокие, у которых проблемы в школе и с родителями. В летние каникулы им не видать морей, их тянет на приключения.
На угнанной голубой «Ниве» Чик и Майк едут из Берлина в Валахию, то есть буквально: на деревню к дедушке, куда глаза глядят. И пускаются во все тяжкие. На своем пути герои встречают разных людей, порой странных, «шизанутых». В итоге главное открытие, которое сделали ребята: мир вокруг — хороший. Им уже не кажется, что кругом враги, типа: «сиди, не выходи из тыквы»… В путешествии они научились дружить и отвечать за себя. Спектакль полон ощущения свободы, легкости бытия.
Это оммаж известному фильму «Достучаться до небес». Его смотрел автор книги, по которой поставлен наш спектакль, Вольфганг Херрндорф. Он был смертельно болен, когда ее писал, знал, что ему отведено совсем немного.
Так родилась эта добрая история про любовь к жизни, как бы она ни сложилась, и к людям, не похожим на тебя. Она не только об инициации подростков, но и о радости, наслаждении тем, что имеешь здесь и сейчас, о счастье! Carpe Diem! Лови момент!