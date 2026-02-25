Театр
№13

№13

16+
№13
Жанр: Комедия
Режиссер: Вячеслав Виттих
Продолжительность: 3 часа с антрактом

Дата и место

13 марта
пятница
19:00
Драмтеатр

О событии

Комедия Рэя Куни «Он, она, окно, покойник», которая на российской сцене идет под брендом «№13», считается одной из лучших в мировой драматургии. Это образец знаменитого английского юмора, пьеса, которая всегда имеет успех у театралов. Поэтому знаменитая комедия «№13» не переставая идет на лучших сценах России и мира. 

Художественный руководитель калининградской драмы Михаил Андреев выбрал эту пьесу, прислушавшись к пожеланиям публики. В 90-е легендарная комедия долго не сходила с подмостков театра. Новая версия спектакля поставлена режиссером Вячеславом Виттихом. Это комедия положений, по закону жанра отчаянно веселая и зажигательная. 

Первая странность происходящего на сцене заключается в том, что англичане  (и не только) из суеверия не используют в гостиницах номера с цифрой «13». А действие пьесы происходит в «нехорошем» 13-м номере Вестминстерского отеля.  Помощник премьер-министра Великобритании Ричард Уолли собирается здесь провести ночь со своей любовницей Джейн. Но с самого начала что-то пошло не так. Приметы дают о себе знать. В номере любовники оказываются наедине с трупом. Чтобы не попасть за решетку, они совершают массу глупостей с участием их ревнивых супругов, помощника Ричарда Джоржа, а также самого мертвеца… 

Новая постановка очень позабавит даже тех, кому эта история знакома. Спектакль поставлен как антидепрессант, лекарство от грустных мыслей и от скуки. Режиссер-постановщик Вячеслав Виттих говорит: «Несмотря на абсурдность ситуации, в этом спектакле мы ищем смешную правду». Он изумительно смешной, искрометный, без всякой пошлости, сопровождается  хорошей музыкой. 

