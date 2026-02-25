Дата и место
|
13 марта
пятница
|19:00
|
Драмтеатр
О событии
Комедия Рэя Куни «Он, она, окно, покойник», которая на российской сцене идет под брендом «№13», считается одной из лучших в мировой драматургии. Это образец знаменитого английского юмора, пьеса, которая всегда имеет успех у театралов. Поэтому знаменитая комедия «№13» не переставая идет на лучших сценах России и мира.
Художественный руководитель калининградской драмы Михаил Андреев выбрал эту пьесу, прислушавшись к пожеланиям публики. В 90-е легендарная комедия долго не сходила с подмостков театра. Новая версия спектакля поставлена режиссером Вячеславом Виттихом. Это комедия положений, по закону жанра отчаянно веселая и зажигательная.
Первая странность происходящего на сцене заключается в том, что англичане (и не только) из суеверия не используют в гостиницах номера с цифрой «13». А действие пьесы происходит в «нехорошем» 13-м номере Вестминстерского отеля. Помощник премьер-министра Великобритании Ричард Уолли собирается здесь провести ночь со своей любовницей Джейн. Но с самого начала что-то пошло не так. Приметы дают о себе знать. В номере любовники оказываются наедине с трупом. Чтобы не попасть за решетку, они совершают массу глупостей с участием их ревнивых супругов, помощника Ричарда Джоржа, а также самого мертвеца…
Новая постановка очень позабавит даже тех, кому эта история знакома. Спектакль поставлен как антидепрессант, лекарство от грустных мыслей и от скуки. Режиссер-постановщик Вячеслав Виттих говорит: «Несмотря на абсурдность ситуации, в этом спектакле мы ищем смешную правду». Он изумительно смешной, искрометный, без всякой пошлости, сопровождается хорошей музыкой.