Жанр: Комедия
Режиссер: народный артист России Михаил Салес
Продолжительность: 2 часа 10 минут с антрактом
Дата и место
|
11 марта
среда
|19:00
|
«Требуется лжец»2026-03-11T19:00:00.000+02:00
О событии
В Греции есть все, — сказал классик. В том числе и такие нестареющие комедии положений, как «Требуется лжец» Димитраса Псафаса.
Один знаменитый стоматолог Теофилос Ферекис не только умело лечил, но и мастерски заговаривал зубы своим пациентам. Их доверие обернулось для него избранием в депутаты городского законодательного собрания. И тогда от незадачливого доктора стали требовать исполнения предвыборных обещаний. Чтобы избавиться от атак отчаявшегося электората, он нанимает профессионального обманщика Тодороса Парласа. Невозможно представить, как справляется лжец с разгневанными избирателями, и какой конец у этой авантюрной истории.
Спектакль легкий, веселый, так что хорошее настроение зрителям гарантировано!