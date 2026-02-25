Театр
«Требуется лжец»

«Требуется лжец»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
16+
Купить билет без комиссии
«Требуется лжец»
Жанр: Комедия
Режиссер: народный артист России Михаил Салес
Продолжительность: 2 часа 10 минут с антрактом

Дата и место

11 марта
среда
19:00
Драмтеатр

О событии

В Греции есть все, — сказал классик. В том числе и такие нестареющие комедии положений, как «Требуется лжец» Димитраса Псафаса.

Один знаменитый стоматолог Теофилос Ферекис не только умело лечил, но и мастерски заговаривал зубы своим пациентам. Их доверие обернулось для него избранием в депутаты городского законодательного собрания. И тогда от незадачливого доктора стали требовать исполнения предвыборных обещаний. Чтобы избавиться от атак отчаявшегося электората, он нанимает профессионального обманщика Тодороса Парласа. Невозможно представить, как справляется лжец с разгневанными избирателями, и какой конец у этой авантюрной истории. 

Спектакль легкий, веселый, так что хорошее настроение зрителям гарантировано!

Это событие в СМИ

Анонсы
Истории о мечтах, прощении и любви: что посмотреть в Калининградском драмтеатре в первой половине марта

Истории о мечтах, прощении и любви: что посмотреть в Калининградском драмтеатре в первой половине марта

Читать