«Коралина в стране кошмаров»

Театр
Режиссер: Хоррор-мюзикл Анны Морозовой по мотивам повести Нила Геймана
Продолжительность: 1 час 20 минут без антракта

Расписание

3 марта
вторник
15:00
Драмтеатр
3 марта
вторник
19:00
Драмтеатр
4 марта
среда
15:00
Драмтеатр
4 марта
среда
19:00
Драмтеатр
О событии

Вы когда-нибудь хотели себе других родителей? Чувствовали себя чужим в родной семье? «»

Коралина и ее вечно заваленные работой родители переезжают в новый дом. Девочка находит потайную дверь, за которой скрывается жизнь, чем-то похожая на ее собственную, только лучше. Гораздо лучше. Оказывается, остаться в этом идеальном мире можно навсегда, для этого нужно всего лишь пришить пуговицы вместо глаз...

Средняя сцена драмтеатра с первых минут погружает в увлекательное путешествие по миру, находящемуся за потайной дверью. Режиссер Анна Морозова определяет жанр спектакля как хоррор-мюзикл: множество ярких музыкальных номеров с живым звуком и немного адреналина. Яркий спектакль, похожий на пластилиновый мультик, гарантированно подарит новые впечатления и перевернет ваши представления о детских постановках.

