Расписание
|
3 марта
вторник
|15:00
|
«Коралина в стране кошмаров»2026-03-03T15:00:00.000+02:00
|
3 марта
вторник
|19:00
|
«Коралина в стране кошмаров»2026-03-03T19:00:00.000+02:00
|
4 марта
среда
|15:00
|
«Коралина в стране кошмаров»2026-03-04T15:00:00.000+02:00
|
4 марта
среда
|19:00
|
«Коралина в стране кошмаров»2026-03-04T19:00:00.000+02:00
О событии
Вы когда-нибудь хотели себе других родителей? Чувствовали себя чужим в родной семье? «»
Коралина и ее вечно заваленные работой родители переезжают в новый дом. Девочка находит потайную дверь, за которой скрывается жизнь, чем-то похожая на ее собственную, только лучше. Гораздо лучше. Оказывается, остаться в этом идеальном мире можно навсегда, для этого нужно всего лишь пришить пуговицы вместо глаз...
Средняя сцена драмтеатра с первых минут погружает в увлекательное путешествие по миру, находящемуся за потайной дверью. Режиссер Анна Морозова определяет жанр спектакля как хоррор-мюзикл: множество ярких музыкальных номеров с живым звуком и немного адреналина. Яркий спектакль, похожий на пластилиновый мультик, гарантированно подарит новые впечатления и перевернет ваши представления о детских постановках.