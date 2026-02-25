Театр
16+
«Примадонны»
Режиссер: Вячеслав Виттих
Продолжительность: 2 часа 30 минут с антрактом

1 марта
воскресенье
18:00
Драмтеатр

В комедии положений «Примадонны» Кена Людвига главным  героям – неудачливым английским актерам, придется претерпеть множество приключений, чтобы прийти к счастливому финалу. Умирающая старуха-миллионерша разыскивает давно пропавших племянников. Молодые люди решают явиться в дом тетушки. Но оказывается, что искала старушка не племянников, а племянниц. И молодые люди вынуждены переодеться в женское платье. Но старушке становится гораздо лучше. К тому же в доме у нее оказываются милые молодые девушки. Актеры-авантюристы, конечно же влюбляются, но путь к сердцам девушек проходит сквозь приключения, шутки и массу сюрпризов.

