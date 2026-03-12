Музыкально-гастрономический вечер «Мелодии любви»

Музыкально-гастрономический вечер «Мелодии любви»

12+
27 марта
пятница
18:00
Кафе «Солёная ворона»
10 апреля
пятница
18:00
Кафе «Солёная ворона»
30 апреля
четверг
18:00
Кафе «Солёная ворона»
Приглашаем вас на концерт и ужин в уютной театральной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря!

Олег Яковенко — актер театра и кино (сериалы «Склифосовский», «СЛЕД», «Глухарь», «Не родись красивой», «Улицы разбитых фонарей» и др.),, автор-исполнитель, лауреат международных конкурсов приглашает на программу «Мелодии любви» и это не просто музыкальная программа, а настоящая палитра эмоций, а как может быть иначе, если эти песни поют все, слушают все и эти песни о любви!

По окончании представления Вас ждёт авторский ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина: салат, горячее и изумительный десерт. «Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе. Приветствуются свои напитки и хорошее настроение. 

Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!

Уникальное музыкальное событие для Вашего вечера!

Стоимость билета (концерт+ужин) — 2800 рублей. 

Подробная информация: +79052435843

Курортные истории и джазовые импровизации: 9 мартовских встреч в Зеленоградске для любителей театра и музыки

Курортные истории и джазовые импровизации: 9 мартовских встреч в Зеленоградске для любителей театра и музыки

