Расписание
26 марта
четверг
|18:00
Музыкально-гастрономический вечер «Любовь как в кино»
23 апреля
Музыкально-гастрономический вечер «Любовь как в кино»
О событии
Приглашаем вас на концерт и ужин в уютной музыкальной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря!
В этот вечер вас ждут незабываемые музыкальные впечатления от дуэта талантливых артистов — Ильи Пищенко и Паолы Мейдра, которые исполнят яркие джазовые композиции, а также любимые песни из фильмов и мюзиклов.
Илья Пищенко (г. Санкт—Петербург) — солист Петербургской Филармонии Джазовой Музыки, профессиональный музыкант, певец, композитор, мультиинструменталист. Паола Мейдра (г. Таллинн, Эстония) — профессиональная актриса мюзиклов и певица, работающая в проектах США, Франции, Прибалтики и России.
По окончании представления Вас ждёт авторский ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина: салат, горячее и изумительный десерт. «Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе. Приветствуются свои напитки и хорошее настроение.
Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!
Стоимость билета (концерт+ужин) –— 2800 рублей.
Подробная информация: +79052435843