Дата и место
|
14 марта
суббота
|18:00
|
Театрально-гастрономический вечер «На курорте»2026-03-14T18:00:00.000+02:00
О событии
Театрально-гастрономический вечер в Зеленоградске! Приглашаем вас на спектакль и ужин в уютной театральной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря! Фантастический музыкальный спектакль великолепной театральной актрисы О.Румянцевой (Москва) «НА КУРОРТЕ».
Что представлял собой Зеленоградск 100 лет назад, когда назывался Кранцем? Как он выглядел, как выглядели люди, которые отдыхали в подобных курортных городках? Узнать ответы на все эти вопросы можно! «На курорте» - программа рассказов знаменитой писательницы-юмористки начала XX века Тэффи. В спектакле звучат романсы того времени на фоне курортных фотографий столетней давности.
По окончании представления Вас ждёт авторский ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина: салат, горячее и изумительный десерт. "Изюминка" ужина — фирменный марципановый кофе. Приветствуются свои напитки и хорошее настроение.
Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!
Уникальное театральное событие для Вашего вечера!
Стоимость билета (концерт+ужин) — 2800 рублей.
Подробная информация: +79052435843