Театрально-гастрономический вечер «Фантазии Средиземноморья»

12+
Дата и место

7 марта
суббота
18:00
Кафе «Солёная ворона»

О событии

Приглашаем вас на концерт и ужин в уютной музыкальной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря! Концерт-спектакль, где главным действующим лицом будет фламенко. Чемпионки России в номинации «Фламенко» Leonora del Mar и волнующая гитара — Алексей Бачинский.

Вас ждут страстные и выразительные испанские танцы, которые стали неотъемлемой частью культуры Андалусии. Соединяя в себе танец и гитарное сопровождение, фламенко представляет собой мощное выражение глубоких эмоций и чувств.

По окончании представления Вас ждёт авторский ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина: салат, горячее и изумительный десерт. «Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе. Приветствуются свои напитки и хорошее настроение.

Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!

Сделайте свой вечер еще ярче!

Стоимость билета (концерт+ужин) — 2800 рублей

Подробная информация: +79052435843