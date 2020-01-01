Дата и место
|
7 марта
суббота
|18:00
|
Театрально-гастрономический вечер «Фантазии Средиземноморья»2026-03-07T18:00:00.000+02:00
О событии
Приглашаем вас на концерт и ужин в уютной музыкальной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря! Концерт-спектакль, где главным действующим лицом будет фламенко. Чемпионки России в номинации «Фламенко» Leonora del Mar и волнующая гитара — Алексей Бачинский.
Вас ждут страстные и выразительные испанские танцы, которые стали неотъемлемой частью культуры Андалусии. Соединяя в себе танец и гитарное сопровождение, фламенко представляет собой мощное выражение глубоких эмоций и чувств.
По окончании представления Вас ждёт авторский ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина: салат, горячее и изумительный десерт. «Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе. Приветствуются свои напитки и хорошее настроение.
Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!
Сделайте свой вечер еще ярче!
Стоимость билета (концерт+ужин) — 2800 рублей
Подробная информация: +79052435843